Подмосковье 03 июля 2023, 17:40 Бизнес-омбудсмен помог подмосковной компании получить оплату за выполненные работы Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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К уполномоченному по защите прав предпринимателей Московской области Владимиру Головневу обратилось общество с ограниченной ответственностью. Компания заключила договор с муниципальным предприятием, однако после выполнения работ не получила оплату.

Договор заключили по техническому обслуживанию муниципальных производственно-коммунальных объектов. Компания закупила оборудование и выполнила работы в срок в соответствии с договором. Со стороны заказчика возникла просроченная задолженность по оплате работ в размере более четырех миллионов рублей.

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Бизнес-омбудсмен изучил документы и пришел к выводу, что муниципальный заказчик нарушил права и законные интересы предпринимателя. Уполномоченный направил письмо руководителю предприятия и предложил в досудебном порядке оплатить задолженность.

В результате заказчик и исполнитель заключили соглашение о реструктуризации задолженности с помощью рассрочки. До полного исполнения обязательств по условиям соглашения вопрос остается на контроле бизнес-омбудсмена.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности Подмосковья.

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