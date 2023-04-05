Подмосковье 05 апреля 2023, 12:36 Бизнес-омбудсмен помог обеспечить водой косметическое производство в Балашихе Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев помог обеспечить водой крупное предприятие по производству косметики, ваты и бытовой химии в Балашихе. Из-за расширения компании потребовалось больше ресурсов.

Сначала ее представители обратились в местный водоканал с заявкой на увеличение водопотребления до 500 кубических метров в сутки. Подразумевалось, что существующую водопроводную систему расширят за счет организации. Однако предприятие не смогло оплатить работы из-за высоких цен.

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В итоге гендиректор производства обратился за помощью к бизнес-омбудсмену. Вопрос обсудили на заседании рабочей группы экспертного совета, в нем поучаствовал и руководитель общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Балашихе Анатолий Шестаков. На встрече решили помочь компании.

В итоге к предприятию подвели воду. На данный момент компания формирует заявление в комитет по ценам и тарифам Московской области об установлении платы за подключение в индивидуальном порядке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что власти региона делают все возможное для развития бизнеса.

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