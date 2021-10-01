Руководитель Общественной приемной бизнес-омбудсмена помог медцентру в Лобне вернуть электричество

Медицинский центр в Лобне остался без электроэнергии в сентябре из-за того, что ранее не стало собственника помещения. Долгов у компании не было. Помог разрешить ситуацию руководитель Общественной приемной бизнес-омбудсмена в городских округах Химки, Лобня и Долгопрудный Андрей Центеров.

Руководителю медцентра о расторжении договора энергоснабжения в связи со смертью собственника помещения сообщил сотрудник «Мосэнергосбыта» 1 сентября. Электричество отключили через неделю, сейчас его подача восстановлена.

«Свою позицию сотрудники ресурсоснабжающей организации обосновывали риском возникновения задолженности со стороны потребителя электроэнергии, а также тем, что договор был расторгнут в связи с утратой собственности на помещение и невозможностью исполнения обязательств со стороны собственника помещения», — рассказал предприниматель.

Директор медицинского учреждения обратился за помощью в общественную приемную уполномоченного по защите прав предпринимателей в городских округах Химки, Лобня, Долгопрудный Андрею Центерову.

«Законодательство Российской Федерации четко и однозначно определяет то, что смерть собственника не влечет за собой утрату собственности на помещение, равно как и не влечет невозможность исполнения обязательств по содержанию помещения и, следовательно, не является основанием для расторжения договора электроснабжения и прекращения подачи электроэнергии», — сказал бизнес-омбудсмен Андрей Центеров.

Руководитель общественной приемной бизнес-омбудсмена провел ряд переговоров с руководством ресурсоснабжающей организации и разрешил вопрос с подключением медцентра к электроэнергии. Спустя неделю подача электричества была возобновлена, а предпринимателю поступил новый договор энергоснабжения.