Бизнес-омбудсмен помог компании в Балашихе добиться перерасчета за отопление | 360°

Подмосковье 02 ноября 2022, 13:23 Бизнес-омбудсмен помог компании в Балашихе добиться перерасчета за отопление

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Подмосковье Владимир Головнев посетил с рабочим визитом общественную приемную, которая находится в Балашихе. На встрече подвели итоги работы за прошедшую часть 2022 года.

Например, на встрече активно обсуждались кейсы, при которых местные органы власти оказывали настоящую помощь и поддержку бизнеса, действительно могли решать возникающие по ходу работы проблемы.

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К примеру, одна из компаний смогла добиться того, что перерасчет стоимости услуг за отопление оказался произведен правильно. Таким образом, сам бизнесмен смог сэкономить большие деньги, которые смог вложить в собственное дело.

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Особенное внимание на встрече уделялось еще одному вопросу. О том, как добиться положительной практики арбитражного предпринимательства. Как решаются такие вопросы в Подмосковье, рассказал арбитр МКАС при ТПП РФ по внутренним спорам Владимир Миловидов.

Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) — ведущее в России постоянно действующее арбитражное учреждение, которое администрирует преимущественно международный коммерческий арбитраж и являющееся правопреемником Внешнеторговой арбитражной комиссии.

Встреча закончилась тем, что Владимир Головнев поздравил Владимира Миловидова с 90-летием со дня основания МКАС. За последнее время можно было ощутить в работе реальные результаты. Только с начала года удалось рассмотреть почти половину всех поступивших обращений, если в эти дела обязательно нужно вмешаться со стороны. Это сочли достойным результатом, работа в этом направлении будет продолжена.