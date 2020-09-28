Бизнес-омбудсмен Подмосковья исключил введение жестких мер из-за коронавируса

Он пояснил, что сегодняшняя ситуация с распространением коронавируса не похожа на ту, которую все наблюдали в апреле, мае и июне.

«Многие предприятия с пятницы, когда вышли указы мэра Москвы и губернатора Московской области, стали постепенно опять переводить сотрудников на удаленку. Это вынужденная мера, но жесткого карантина, какой был весной, не будет», — заявил бизнес-омбудсмен Подмосковья.

Владимир Головнев отметил, что пока прошел только один день, чтобы бить тревогу. Он пояснил, что ограничения не вызовут большого оптимизма у бизнесменов, но сейчас по таким правилам в непростых условиях живет весь мир. Поэтому нужно понимать, что предлагаемые меры сегодня необходимы и адекватны. Тем более весной предприниматели получили ощутимую поддержку, как со стороны федеральных, так и региональных властей.

Бизнес-омбудсмен отметил, что сегодня ситуацию сглаживает еще и появление вакцины от коронавируса. Препарат «Спутник V» уже проходит пострегистрационные испытания. Еще несколько вакцин разрабатывают другие организации. Все это поможет предпринимателям пережить пандемию с меньшими потерями.

Осенние ограничения со стороны властей Московской области пока носят только рекомендательный характер. Кроме удаленки также предлагается соблюдать самоизоляцию пожилым людям и гражданам с хроническими заболеваниями. Но это не значит, что им постоянно нужно находиться дома. Нужно просто по возможности избегать контактов со знакомыми и родственниками, которые живут отдельно. Никто не запрещает прогулок на свежем воздухе, походов в магазин или занятий спортом. Главное помнить и носить маску и перчатки в общественных местах.

Сегодня президент России Владимир Путин на открытии заседания Госсовета заявил, что борьба против коронавирусной инфекции еще не закончилась. Он призвал россиян соблюдать рекомендации врачей и специалистов, чтобы защитить не только свое здоровье, но их тех, кто находится рядом.