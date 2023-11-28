Подмосковье 28 ноября 2023, 17:33 Бизнес-омбудсмен Подмосковья Владимир Головнев помог восстановить права еще 9 предпринимателей Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев и региональный прокурор Сергей Забатурин провели прием девяти предпринимателей. Они работают в Сергиевом Посаде, Раменском, Красногорске, Домодедове и других округах.

Обращения касались органов местного самоуправления, рассмотрения дел правоохранителями, земельных отношений и других тем. Один из бизнесменов купил на торгах объект, который находился в собственности региона. Это привело к проблемам. Головнев пообещал помочь в восстановлении прав коммерсанта.

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«Мы находимся в тесном контакте с бизнес-сообществом региона и люди приходят на наши совместные с прокуратурой приемы уже подготовленными, с пакетом необходимых документов, что позволяет быстрее и эффективнее найти путь решения проблемы с коллегами из профильных министерств и ведомств региона», — заявил Головнев.

«Формат наших совместных приемов зарекомендовал себя как полезный, важный и эффективный», — добавил Забатурин.

Все вопросы находятся на контроле прокуратуры и уполномоченного. Обращения в адрес бизнес-омбудсмена можно направить почтой по адресу: Рублево-Успенское ш. 1-й км, д. 1, корп. А, д. Раздоры, Одинцовский г. о., Московская обл., 143082; электронной почтой: uzpp@mosreg.ru, на сайте или лично обратиться в примемную аппарата.

Также для заявки можно позвонить в кол-центр по номеру: 8-800-550-63-53.

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