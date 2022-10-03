Предприниматели обратились к бизнес-омбудсмену Подмосковья почти две тысячи раз с начала года | 360°

Подмосковье 03 октября 2022, 15:04 Поделиться Telegram

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Viber Предприниматели обратились к бизнес-омбудсмену Подмосковья почти две тысячи раз с начала года

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Уполномоченный по правам предпринимателей Подмосковья Владимир Головнев получил почти две тысячи обращений с начала года. Он и его представители стали вдвое чаще участвовать в судах на стороне бизнеса, рассказали в пресс-службе.

Больше половины обращений было получено от индивидуальных предпринимателей. Меньше обращались их представители, коллективы и крестьянско-фермерские хозяйства. При этом обращений, связанных с решениями государственных органов стало больше, чем с работой территориальных ведомств и местного самоуправления.

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Большинство обращений было связано с действиями правоохранительных органов, рассказал Головнев. Многие также обращались по поводу преодоления бизнесом административных барьеров. Это отказ в выдаче разрешений или согласований, выдвижение лишних требований, земельно-имущественные споры и другое. Уменьшилось количество вопросов по поводу налогов, ЖКХ и строительства.

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Как отметил Головнев, он и его представители стали чаще выступать в суде на стороне предпринимателей в качестве третьего лица.

«Это говорит о повышении доверия к институту Уполномоченного со стороны предпринимательского сообщества. Между тем мы являемся сторонниками досудебного урегулирования споров между бизнесом и государством. Суд все же крайняя мера, свидетельствующая о том, что одна из сторон отказывается слушать и слышать друг друга», — подчеркнул он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о почти полном отсутствии безработицы в Подмосковье. Он назвал главной задачей улучшение условий труда.

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