19 июля 2023, 14:40
Бизнес-омбудсмен Подмосковья решил более 30 вопросов предпринимателей при помощи прокуратуры с начала года
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев рассказал, что зачастую обращения представителей бизнеса связаны с неправомерными действиями или бездействием со стороны правоохранительных органов. В решении подобных вопросов помогает прокуратура.
«Детальное рассмотрение каждого дела — длительный и энергоемкий процесс, большую помощь в котором нам оказывает прокуратура Московской области. Эта совместная работа на протяжении девяти лет неоднократно доказывала свою эффективность», — рассказал Головнев.
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По его словам, около 65% обращений заканчиваются рассмотрением в пользу бизнеса. Только за первое полугодие по обращениям Уполномоченного прокуратура вынесла 26 представлений, один протест и четыре требования об устранении выявленных нарушений законодательства.
Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей Подмосковья. По его словам, это особенно важно сейчас, когда бизнесу требуется дополнительная помощь.
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Бизнес
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