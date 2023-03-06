Подмосковье 06 марта 2023, 13:07 Бизнес-омбудсмен Подмосковья решил 77% проблем местных предпринимателей

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев в прошлом году решил 77% проблем местных коммерсантов. Порядка 31,6% обращений относились к административным барьерам.

Например, бизнесмены получали немотивированные отказы в выдаче разрешений, согласований и лицензий. Один из владельцев ресторана собирался расширить посадочные места за счет летней веранды. Он подал соответствующий запрос в администрацию, однако получил отказ. Обращения в разные инстанции не дал результата.

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В итоге он написал бизнес-омбудсмену. После сбора необходимых документов и рабочих встреч вопрос решился в пользу предпринимателя.

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В прошлом году число жалоб на правоохранительные органы снизилось, но осталось по-прежнему высоким — 16% от всех заявок. В отношении коммерсантов выносили неправомерные решения, затягивали уголовные разбирательства и нарушались нормы УПК РФ.

«Детальное рассмотрение каждого дела — длительный и энергоемкий процесс, большую помощь в котором нам оказывает прокуратура Московской области», — пояснил Головнев.

В итоге в прошлом году по запросу уполномоченного прокуратура вынесла 37 представлений и 10 требований об устранении нарушений. Пять должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, 40 незаконных решений отменили, возбудили пять уголовных дел и в четырех случаях преследование приостановили.

В топ-3 по популярности попали жалобы в сфере земельно-имущественных отношений. Порядка 15,4% обращений касались проблем при заключении договоров аренды объектов недвижимости, в том числе без проведения торгов, коммерсанты также жаловались на завышенную кадастровую стоимость.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил министру экономического развития России Максиму Решетникову новую систему поддержки предпринимателей. В регионе внедрили проект «ЦУР Бизнес», помогающий оперативно отрабатывать заявки по всем каналам связи.

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