Подмосковье 20 апреля 2023, 02:31 Бизнес-омбудсмен Подмосковья разъяснил предпринимателю причину отказа в размещении склада Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Экспертный совет уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области Владимира Головнева объяснил коммерсанту, почему ему отказали в размещении склада возле водоема. Ранее коммерсант обратился в аппарат за помощью.

Заседание провели в Московско-Окском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству.

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Предпринимателю указали на ошибки в «Оценке последствий негативного воздействия хозяйственной деятельности или иной деятельности на водные биологические ресурсы». Бизнесмену предложили исправить их в течение трех дней. После этого он сможет направить в ведомство повторный запрос

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье усилят контроль за несанкционированным сбросом мусора.

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