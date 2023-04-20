20 апреля 2023, 02:31
Бизнес-омбудсмен Подмосковья разъяснил предпринимателю причину отказа в размещении склада
Экспертный совет уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области Владимира Головнева объяснил коммерсанту, почему ему отказали в размещении склада возле водоема. Ранее коммерсант обратился в аппарат за помощью.
Заседание провели в Московско-Окском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству.
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Предпринимателю указали на ошибки в «Оценке последствий негативного воздействия хозяйственной деятельности или иной деятельности на водные биологические ресурсы». Бизнесмену предложили исправить их в течение трех дней. После этого он сможет направить в ведомство повторный запрос
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье усилят контроль за несанкционированным сбросом мусора.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Бизнес
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