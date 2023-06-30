Подмосковье 30 июня 2023, 14:32 Бизнес-омбудсмен Подмосковья разъяснил необходимость оценивать условия труда сотрудников Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев напомнил о необходимости проводить специальную оценку условий труда сотрудников. Правила, по которым работодатели должны проводить подобные мероприятия, определены Федеральным законом «О специальной оценке условий труда».

Спецоценка необходима для обоснования необходимости предоставления сотрудникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, гарантий и компенсаций. При обеспечении подтвержденных безопасных условий труда, гарантии и компенсации за работу с вредными или опасными условиями труда не устанавливаются.

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«За несоблюдение этого требования, работодатель (организация или индивидуальный предприниматель) может быть привлечен к административной ответственности в соответствии с частью 2 статьи 5.27.1 КоАП РФ», — отметил Головнев.

Результаты спецоценки могут стать основанием для получения скидки к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев и профзаболеваний, а также снижению дополнительного тарифа страховых взносов в Социальный фонд России. Кроме того, они также могут являться обоснованием финансирования работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности. По его словам, необходимо не только сохранить, но и увеличить меры, которые упрощают жизнь подмосковным предпринимателям, чтобы сохранить позиции региона в рейтинге.

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