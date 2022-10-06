Бизнес-омбудсмен Подмосковья рассказал об отмене проверок бизнеса в 2023 году | 360°

Подмосковье 06 октября 2022, 17:09 Поделиться Telegram

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Viber Бизнес-омбудсмен Подмосковья рассказал об отмене проверок бизнеса в 2023 году

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Большую часть бизнеса освободят от проверок в 2023 году. Такое постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Бизнес-омбудсмен Подмосковья Владимир Головнев отметил важность этого решения для предпринимателей региона.

От проверок освободят бизнес, который не относится к категориям высокого и чрезвычайно высокого риска и объекты, которые не являются опасными. Уполномоченный рассказал о важных позициях нового постановления. Так, предприниматели смогут сменить класс опасности, обратившись в контрольный орган.

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Кроме того, бизнес сможет попросить профилактический визит не позднее, чем за два месяца до плановой проверки. По его результатам предприятия получат рекомендации по устранению недочетов.

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Владимир Головнев отметил, что сейчас особенно важно давать бизнесу возможность заниматься своим делом, ведь именно предприниматели создают рабочие места и формируют экономику страны.

«Насколько комфортно он будет себя чувствовать зависит и от исполнения решений власти непосредственно на местах. Общественные приемные уполномоченного в муниципальных образованиях Московской области помогают бизнесу эффективно взаимодействовать с местной властью и проверяющими органами», -напомнил он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о почти полном отсутствии безработицы в Подмосковье. Он назвал главной задачей улучшение условий труда.

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