Бизнес-омбудсмен Подмосковья рассказал о защите прав предпринимателей

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Подмосковья Владимир Головнев и зампрокурора области Александр Благородов провели совместный прием в Дубне. За помощью к ним обратились пять бизнесменов.

На встречу пришли предприниматели из Можайска, Талдома, Одинцова, Химок и Пущина. Они пожаловались на неправомерные действия правоохранительных органов: необоснованное привлечение к ответственности, незаконное заключение под стражу и бездействие полиции. Головнев отметил, что в таких случаях важно вникнуть в суть каждого обращения и привлечь все ресурсы для восстановления прав бизнеса.

Уполномоченный отметил, что более 70% жалоб полностью или частично удовлетворяются, всего за восемь лет было рассмотрено 172 обращения.

«Все наши усилия должны быть направлены на создание новой экономической политики, где рядовой предприниматель становится главной действующей силой», — добавил Головнев.

По каждой жалобе будут проведены проверки и при необходимости приняты меры. Дела останутся на контроле омбудсмена до завершения.