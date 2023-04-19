Подмосковье 19 апреля 2023, 10:22 Бизнес-омбудсмен Подмосковья провел со студентами беседу по защите прав предпринимателей

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Бизнес-омбудсмен Подмосковья выступил на научно-методической конференции в налоговом колледже. Он рассказал столичным студентам о защите прав предпринимателей.

Встреча прошла в неформальной обстановке, участники конференции обсудили цифровой подход в администрировании налогов. С докладами выступили 15 студентов налогового колледжа, института финансов и устойчивого развития РАНХиГС, колледжа международных экономических связей и других учреждений.

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Особым гостем конференции стал бизнес-омбудсмен Подмосковья Владимир Головнев. Он рассказал, в каких вопросах институт уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской помогает бизнесменам.

«Сегодня в зале несколько сот ребят, которые, надеюсь, не только свяжут свою жизнь с налоговыми органами, но и пойдут работать в бизнес. Та информация, которую они сегодня получили, будет им полезна в будущем», — сказал Владимир Головнев.

Развивать предпринимательское мышление и учиться генерировать бизнес-идеи теперь могут и ученики подмосковных школ. Проект «Предпринимательские классы» реализуется в 300 образовательных учреждениях Московской области. К ребятам приходят опытные бизнесмены и делятся своим опытом.

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