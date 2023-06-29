Подмосковье 29 июня 2023, 13:04 Бизнес-омбудсмен Подмосковья провел прием предпринимателей в Котельниках

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Бизнес-омбудсмен Подмосковья вместе с первым заместителем прокурора региона провел прием предпринимателей в Котельниках. Девять предпринимателей смогли решить свои вопросы на этой встрече.

Ольга Акчам пришла на встречу с просьбой помочь в продвижении судебной экспертизы. Ее предприятие уже четыре месяца как не работает. Станки и продукция изъяты, сотрудники уволены. Три года компания занималась производством муфтовых соединений для арматуры, но в начале года в отношении Ольги возбудили уголовное дело. Конкуренты решили, что муфты производят по их патенту, нарушая законодательство.

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«Сейчас проводится экспертиза, когда она закончится, до сих пор нам неизвестно. <…> Бизнесмены знают, что каждый день на счету и каждый день — это возможность либо заработать, либо потерять. Мы уже теряем столько времени», — сказал адвокат Марат Хужин.

Репутация компании испорчена, сроки следствия продлены. На приеме женщине пообещали разобраться в ситуации.

Всего по вопросу нарушения прав обратились девять предпринимателей. Почти все они ведут свой бизнес в Подмосковье. Обращения касались бездействия органов полиции, отказов в возбуждении уголовных дел.

«По всем этим делам, материалам установлен будет мною контроль, чтобы все они были либо направлены в суд, либо ущерб возмещен и так далее. У нас комплекс мер и полномочий достаточно, чтобы восстановить права предпринимателей», — отметил первый заместитель прокурора Московской области Андрей Ганцев.

Приемы, на которых помогают предпринимателям восстановить свои права, в Подмосковье стали традиционными. Они проводятся один раз в квартал. Десятки решенных вопросов — это доказательство того, что защита интересов бизнеса сейчас — одно из приоритетных направлений работы.

«Стараемся оперативно помогать нашим предпринимателям. <…> Московская область в тройке регионов с наиболее лучшим инвестиционным климатом в Российской Федерации. Совместными усилиями с прокуратурой мы стараемся эту позицию гордо держать», — отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

Кто-то из бизнесменов получил разъяснения по своим вопросам сразу. Другим придется подождать, пока с материалами дел ознакомятся специалисты. Все вопросы взяты под контроль прокуратурой Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности региона.

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