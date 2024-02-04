Подмосковье 04 февраля 2024, 20:03 Бизнес-омбудсмен Подмосковья проведет прием в Люберцах 8 февраля Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей Московской области по Люберцам, Дзержинскому и Котельникам Анна Лежнева проведет прием 8 февраля. Она ответит на интересующие бизнесменов вопросы.

В ходе приема рассмотрят жалобы и вопросы, касающиеся нарушения прав и законных интересов предпринимателей. Отдельной темой станет реакция должностных лиц на обращения представителей бизнеса.

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Чтобы принять участие, необходимо пройти предварительную регистрацию по телефону: 8 (926) 0948578.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие меры поддержки предпринимателей действуют на территории региона. Он также отметил важность импортозамещающего производства в условиях санкций.

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