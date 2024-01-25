25 января 2024, 15:31
Бизнес-омбудсмен Подмосковья проведет прием предпринимателей в Серпухове
Бизнесмены Московской области смогут задать интересующие вопросы руководителю общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей по городскому округу Серпухов Любови Вороновой. Предварительно необходимо записаться по телефонам: 8(496) 776-08-50, 8 (903) 225-29-13.
На встрече рассмотрят вопросы и жалобы, связанные с нарушением прав и законных интересов предпринимателей, а также реагирование должностных лиц на обращения.
Реклама
Прием пройдет 1 февраля в 15:00.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе. Среди них — предоставление бесплатной инфраструктуры и льготное кредитование предпринимателей.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Бизнес
Поддержка предпринимателей в Московской области
Реклама
Реклама