Подмосковье 25 января 2024, 15:31 Бизнес-омбудсмен Подмосковья проведет прием предпринимателей в Серпухове Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Бизнесмены Московской области смогут задать интересующие вопросы руководителю общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей по городскому округу Серпухов Любови Вороновой. Предварительно необходимо записаться по телефонам: 8(496) 776-08-50, 8 (903) 225-29-13.

На встрече рассмотрят вопросы и жалобы, связанные с нарушением прав и законных интересов предпринимателей, а также реагирование должностных лиц на обращения.

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Прием пройдет 1 февраля в 15:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе. Среди них — предоставление бесплатной инфраструктуры и льготное кредитование предпринимателей.

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