Бизнес-омбудсмен Подмосковья предложил проводить обыски только при адвокате

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Подмосковья Владимир Головнев предложил внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс. Нововведения помогут защитить бизнесменов от неправомерных действий.

Каждое пятое обращение от предпринимателей Подмосковья к омбудсмену связано с нарушениями прав бизнесменов правоохранительными органами. Поэтому первая инициатива, которую предложил внести Головнев, — это присутствие адвоката бизнесмена при обыске.

Предприниматели просят защиты от слишком агрессивных и зачастую неправомерных действий правоохранительных органов. Бизнесмена застают врасплох и, как правило, рядом нет адвоката. А значит, права предпринимателя отстаивать в столь напряженный момент некому. Поэтому аппарат уполномоченного предлагает внести изменения в уголовно-процессуальный кодекс, чтобы обязать следователей дать возможность адвокату присутствовать при обыске или осмотре. Это поспособствует и ускорению расследования. Ведь нередко уголовное дело ведется месяцами и даже годами, и все это время работа предприятия стоит.

Среди нарушений прав бизнесмены также отмечают подмену осмотра обыском. Адвокаты констатируют: порой люди в погонах вместо осмотра проводят обыск. То есть вместо положенного изучения лишь окружающей обстановки берут и изымают предметы и документы. Юридически это довольно тонкая деталь, знать которую может далеко не каждый предприниматель. Вот и получается, что самостоятельно проконтролировать законность процедуры он не сможет.

Вторая инициатива от подмосковного омбудсмена — законодательное закрепление учета судебных актов. Когда предприниматели решают спор между собой в суде, один из них проигрывает, то он может начать сводить счеты с другим оппонентом. В итоге пишет заявление о мошенничестве. Это уже уголовный вопрос, и его расследование может приостановить работу предприятия.

Омбудсмен предлагает закрепить законодательно учет судебных актов. Раз уже есть решение по гражданскому делу, нет смысла заводить уголовное. В ближайшее время озвучить предложения регионы намерены уже на федеральном уровне.