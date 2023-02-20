20 февраля 2023, 21:12
Бизнес-омбудсмен Подмосковья попросил прокуратуру проверить законность отказов предпринимателям в регистрации земли
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев попросил прокуратуру проверить законность отказов в регистрации земли в собственность. Их получали местные предприниматели.
Соответствующие обращения поступали в аппарат уполномоченного во втором полугодии 2022-го. По словам заявителей, органы местного самоуправления отказывали в покупке земель, на которых во время их аренды предприниматели разместили свои объекты.
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«При этом на испрашиваемых земельных участках находились завершенные строительством, введенные в эксплуатацию и поставленные на кадастровый учет объекты недвижимости, назначение которых соответствовало видам разрешенного использования земельных участков», — уточнили в аппарате.
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По мнению Головнева, права коммерсантов нарушили.
После обращения бизнес-омбудсмена прокуратура Московской области провела проверки и внесла представления. Одно из них уже исполнили.
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Бизнес
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