Подмосковье 20 февраля 2023, 21:12 Бизнес-омбудсмен Подмосковья попросил прокуратуру проверить законность отказов предпринимателям в регистрации земли

Читать 360tv в

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев попросил прокуратуру проверить законность отказов в регистрации земли в собственность. Их получали местные предприниматели.

Соответствующие обращения поступали в аппарат уполномоченного во втором полугодии 2022-го. По словам заявителей, органы местного самоуправления отказывали в покупке земель, на которых во время их аренды предприниматели разместили свои объекты.

Реклама

«При этом на испрашиваемых земельных участках находились завершенные строительством, введенные в эксплуатацию и поставленные на кадастровый учет объекты недвижимости, назначение которых соответствовало видам разрешенного использования земельных участков», — уточнили в аппарате.

Реклама

По мнению Головнева, права коммерсантов нарушили.

После обращения бизнес-омбудсмена прокуратура Московской области провела проверки и внесла представления. Одно из них уже исполнили.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».