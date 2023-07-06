Подмосковье 06 июля 2023, 11:43 Бизнес-омбудсмен Подмосковья поможет предпринимателю сохранить недвижимость в зоне реконструкции дороги

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Рабочая группа при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Подмосковье Владимире Головневе рассмотрела обращение жителя Можайска. Он пытается сохранить недвижимость, расположенную в зоне реконструкции автомобильной дороги, и попросил о содействии.

Предприниматель посчитал требования, установленные проектировщиком к организации дорожного движения в месте размещения объекта, избыточными. При этом бизнесмен подтвердил готовность выполнить все необходимые мероприятия, чтобы привести свою недвижимость в соответствие с требованиями безопасности дорожного движения.

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Рабочая группа при бизнес-омбудсмене рассмотрела все обстоятельства дела и порекомендовала заявителю обратиться в Дирекцию дорожного строительства. Там должны помочь наладить взаимодействие с генеральным проектировщиком реконструкции. Вместе им нужно выработать технические решения, которые позволят сохранить объект и вместе с тем обеспечить безопасность дорожного движения.

До полного решения вопрос остается на контроле Владимира Головнева.

Малый и средний бизнес составляет около 25% ВРП в Подмосковье, и его поддержка — это стратегическая задача. Это еще раз подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.

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