Подмосковье 28 декабря 2023, 13:51 Бизнес-омбудсмен Подмосковья помог торговой компании согласовать место для сбора ТКО Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Подмосковная торговая организация обратилась за помощью к уполномоченному по защите прав предпринимателей Владимиру Головневу. Предприятие сообщило о неправомерном отказе администрации в согласовании места размещения площадки для сбора ТКО.

Вблизи торгового объекта не было контейнерных площадок, поэтому компания запланировала установить собственный бак для сбора ТКО. Заявление направили в администрацию, однако, пришел отказ.

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Уполномоченный направил прокурору Московской области письмо, содержащее доводы обращения, материалы дела, а также просьбу провести проверку изложенных обстоятельств. В итоге все нарушения устранили, и компания получила разрешение дл размещения специального контейнера.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Они доступны на региональном портале.

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