Подмосковье 09 января 2023, 17:10 Бизнес-омбудсмен Подмосковья помог строительной компании возбудить уголовное дело по краже имущества в Рузе

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев помог строительной компании из Тулы возбудить уголовное дело по факту кражи имущества в Рузе. Предприятие осуществляло деятельность в Подмосковье в рамках госконтракта.

Строительная компания из Тулы поставила в Рузу комплект конструкций для возведения двухэтажного здания пожарного депо. Неизвестные украли строительные элементы, и предприятие обратилось с заявлением по факту хищения в полицию. В ходе процессуальной проверки было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

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В связи с бездействием полиции директор компании обратился за помощью к бизнес-омбудсмену Подмосковья. Уполномоченный по защите прав предпринимателей направил обращения в ГУ МВД России по Московской области и областную прокуратуру, после чего была инициирована проверка действий полиции во время первого обращения компании из Тулы. По итогу было возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере. Ход и результаты расследования находятся на контроле Рузской городской прокуратуры.

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