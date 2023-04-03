Подмосковье 03 апреля 2023, 17:22 Бизнес-омбудсмен Подмосковья помог предпринимателю взыскать задолженность Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

Читать 360tv в

Директор издательской группы обратился за помощью к бизнес-омбудсмену Подмосковья Владимиру Головневу. Он рассказал о бездействии судебных приставов по взысканию долга по выигранному делу.

Компания добивалась оплаты от своего контрагента с апреля 2021 года. Выигранное в суде разбирательство не помогло ускорить дело, и предприниматель обратился к уполномоченному.

Реклама

Бизнес-омбудсмен направил запросы на проверку федеральной службе судебных приставов и в прокуратуру. После этого должник получил представление об устранении нарушения и вернул средства заявителю.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об успешном привлечении инвесторов в Королеве. Благодаря им в окурге появилось свыше 900 новых рабочих мест.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».