03 апреля 2023, 17:22
Бизнес-омбудсмен Подмосковья помог предпринимателю взыскать задолженность
Директор издательской группы обратился за помощью к бизнес-омбудсмену Подмосковья Владимиру Головневу. Он рассказал о бездействии судебных приставов по взысканию долга по выигранному делу.
Компания добивалась оплаты от своего контрагента с апреля 2021 года. Выигранное в суде разбирательство не помогло ускорить дело, и предприниматель обратился к уполномоченному.
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Бизнес-омбудсмен направил запросы на проверку федеральной службе судебных приставов и в прокуратуру. После этого должник получил представление об устранении нарушения и вернул средства заявителю.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об успешном привлечении инвесторов в Королеве. Благодаря им в окурге появилось свыше 900 новых рабочих мест.
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