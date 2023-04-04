Подмосковье 04 апреля 2023, 13:10 Бизнес-омбудсмен Подмосковья помог предпринимателю возобновить уголовное дело о хищении Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Бизнес-омбудсмен Подмосковья Владимир Головнев помог предпринимателю возобновить уголовное дело. Владелец службы грузоперевозки сообщил о бездействии полиции.

Предприниматель получил заявку на перевозку груза стоимостью более шести миллионов рублей из Подмосковья в Иркутскую область. Из-за высокой занятости он привлек к работе третье лицо через электронную заявку в интернете. Груз должны были доставить за 10 дней, однако водитель перестал выходить на связь. Бизнесмен написал заявление в полицию, после чего возбудили уголовное дело о хищении имущества. Из-за того, что виновник не был установлен, разбирательства приостановили.

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После обращения к уполномоченному, прокуратура и управление МВД провели проверку, в ходе которой решение о приостановке дела было отменено. Сейчас ведется следствие и оперативно-розыскные мероприятия.

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