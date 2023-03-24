Подмосковье 24 марта 2023, 12:19 Бизнес-омбудсмен Подмосковья помог предпринимателю вернуть изъятые полицией экскаваторы

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Бизнес-омбудсмен Подмосковья Владимир Головнев помог предприятию возвратить изъятое полицией имущество. За поддержкой в решении проблемы к нему обратился генеральный директор компании.

Предприниматель занимается оптовой торговлей стройматериалами и предоставлением в аренду техники. В сентябре прошлого года полиция изъяла у него два экскаватора в ходе доследственной проверки. Их поместили на специализированную стоянку. За помощью бизнесмен обратился к уполномоченному.

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Омбудсмен изучил дело и установил, что технику изъяли в ходе проверки по факту незаконной добычи песка. Оборудование признали вещественными доказательствами и забрали. В результате работы уполномоченного экскаваторы вернули хозяину на ответственное хранение.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о содействии бизнесу в выходе на международный рынок. Он отметил, что Подмосковье имеет достаточные связи, чтобы помочь предпринимателям наладить экспорт.

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