Подмосковье 11 июля 2023, 15:07 Бизнес-омбудсмен Подмосковья помог предпринимателю скорректировать тарифы ЖКУ Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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К уполномоченному по защите прав предпринимателей Московской области Владимиру Головневу обратился предприниматель из Балашихи. Он пожаловался на действия муниципального унитарного предприятия и попросил содействия в решении проблемы.

Предприниматель много лет арендует муниципальное здание под детский сад. По его словам, последние три года счета за отопление и горячее водоснабжение приходили некорректными. За защитой своих интересов бизнесмен обратился к уполномоченному по защите прав предпринимателей.

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По поручению Владимира Головнева руководитель общественной приемной уполномоченного в городском округе Балашиха Анатолий Шестаков организовал совместный прием предпринимателя с городским прокурором. Сейчас по обращению заявителя проводят корректировку счетов за потребляемые ресурсы.

Подробная информация о поддержке бизнеса доступна на инвестпортале Московской области. Этот сервис облегчил основные процессы для предпринимателей, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.

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