Подмосковье 21 апреля 2023, 10:29 Бизнес-омбудсмен Подмосковья помог предпринимателю с согласованием места для магазинной вывески Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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К уполномоченному по защите прав предпринимателей в Московской области Владимиру Головневу обратился предприниматель. Ему отказали в установке магазинной вывески на фасаде здания. Представитель бизнеса попросил разобраться в причинах неправомерного отказа.

Чтобы согласовать установку вывески, предприниматель обратился в местную администрацию. В пакет документов он также приложил ранее согласованную с органом местного самоуправления концепцию вывески.

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Администрация отказала в размещении вывески, обосновав решение несоответствием дизайн-проекта архитектурно-художественным критериям, определенным регламентирующими документами.

«Мы имеем возможность оперативно урегулировать спорные ситуации с органами местного самоуправления. При этом большинство вопросов, связанных с предпринимательской деятельностью, могут быть разрешены на муниципальном уровне», — сообщил Головнев.

Для того чтобы помочь предпринимателю, бизнес-омбудсмен направил запрос в городскую администрацию о предоставлении всех документов, связанных с исполнением указанной муниципальной услуги. Оказалось, что решение администрации было принято в связи с технической ошибкой, и предпринимателю выдали разрешение на размещение вывески.

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