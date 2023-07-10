Подмосковье 10 июля 2023, 16:45 Бизнес-омбудсмен Подмосковья помог предпринимателю решить вопрос с межеванием земельного участка Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

Читать 360tv в

К уполномоченному по защите прав предпринимателей в Подмосковье Владимиру Головневу обратился бизнесмен. Он попросил оказать содействие в получении дополнительного земельного участка под магазин.

В 2005 году заявитель построил магазин, однако часть застройки объекта капитального строительства не соответствовала границам выделенного земельного участка. Предприниматель не мог разрешить возникшую проблему, и часть магазина «повисла в воздухе».

Реклама

Представители министерства имущественных отношений Подмосковья и администрации городского округа сообщили о возможности перераспределить земли для увеличения площади участка, принадлежащего заявителю. Предпринимателю порекомендовали обратиться в администрацию округа для получения муниципальных услуг и утверждения проекта межевания территории.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о значимости инвестиционного портала Подмосковья. Благодаря обновленному сайту и малый, и средний, и крупный бизнес может получить земельные участки, помещение, льготы и другие меры поддержки.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».