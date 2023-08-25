Подмосковье 25 августа 2023, 15:01 Бизнес-омбудсмен Подмосковья помог предпринимателю решить проблему с оплатой исполненного контракта Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей Московской области Владимир Головнев помог индивидуальному предпринимателю разрешить спор с муниципалитетом. Коммерсант исполнил контракт по уборке снега, однако оплату за свою работу не получил.

«После выполнения работ были подписаны акты и выставлены счета на оплату. Однако МБУ попросило у предпринимателя отсрочку по оплате на три месяца в виду отсутствия денежных средств. По истечению указанного срока оплаты не поступило», — уточнили в аппарате омбудсмена.

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После этого предприниматель направил официальную претензию, но ответа от МБУ не получил. После этого ИП обратился в Арбитражный суд Московской области. Инстанция удовлетворила его требования. Однако и после этого муниципалитет не оплатил его работу. Коммерсант обратился к Головневу.

Бизнес-омбудсмен направил обращение предпринимателя в прокуратуру Московской области. В итоге МБУ оплатило контракт.

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