Подмосковье 02 мая 2023, 12:17 Бизнес-омбудсмен Подмосковья помог предпринимателю оформить в собственность землю под зданием Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев получил обращение от бизнесмена, которому отказали в выкупе ранее арендованной земли. К тому моменту на участке уже был построен объект недвижимости.

Головнев посчитал действия городской администрации необоснованными и инициировал проверку решения об отказе. В итоге прокуратура Московской области вынесла представление, которое и было исполнено. Земельный был участок предоставлен в собственность без проведения торгов.

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«Необоснованные отказы в выкупе ранее арендованных земельных участков, на которых уже построены объекты недвижимости, участились с 2022 года. В обосновании пишут, что „цель предоставления земельного участка не достигнута“. Для решения таких вопросов мы взаимодействуем с прокуратурой. Ведется поиск системного решения проблемы», — заключил Владимир Головнев.

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