Подмосковье 11 ноября 2022, 13:47 Бизнес-омбудсмен Подмосковья помог предпринимателю из Серпухова получить землю без торгов

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Предприниматель из Серпухова смог получить землю в аренду без торгов с третьей попытки, после обращения к бизнес-омбудсмену. Администрация не давала участок, ссылаясь на то, что расположенный на территории шиномонтаж не соответствует фактическому использованию земли.

В марте предприниматель открыл дорожный сервис и хотел купить ранее арендованную землю по статье Земельного кодекса. Для этого он обратился в администрацию округа, однако дважды получил отказ. После этого он обратился за помощью к уполномоченному по правам предпринимателей Подмосковья Владимиру Головневу.

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По результатам проверки прокуратура вынесла в адрес администрации Серпухова представление. После этого нарушения устранили и заключили с бизнесменом договор купли-продажи.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о мерах поддержки бизнеса в условиях частичной мобилизации. Они коснутся малого и среднего бизнеса.