Подмосковье 20 июня 2023, 11:59 Бизнес-омбудсмен Подмосковья помог предпринимателю из Можайска оформить землю в собственность Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев помог ИП из Можайска решить вопрос с оформлением земли. Ранее арендатору отказывали в возможности выкупить участок под своими строениями без проведения торгов.

После проверки прокуратуры выяснилось, что органы местного самоуправления необоснованно отказывали в предоставлении земельного участка в собственность заявителю. Было внесено представление и вскоре предприниматель смог оформить надел.

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Владимир Головнев отметил, что вопросы, связанные с земельно-имущественными отношениями, занимают второе место от общего числа поступивших к нему жалоб. Взаимодействие с прокуратурой позволяет эффективно решать такие разногласия.

Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности Подмосковья. Московская область вошла в первую тройку регионов России по этому показателю.