Подмосковье 24 ноября 2023, 14:19 Бизнес-омбудсмен Подмосковья помог предпринимателю из Королева подключить к электросетям новое молочное производство Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Предприниматель из Королева обратился за помощью к бизнес-омбудсмену Подмосковья Владимиру Головневу. Консультация была необходима для успешного подключения производства к электросетям.

Как рассказали в пресс-службе уполномоченного, предприниматель запланировал расширить производство молочной продукции. Для этого нужно быть подключить объект к коммуникациям. К решению вопроса подключилась руководитель общественной приемной бизнес-омбудсмена в Королеве Людмила Козлова. Она наладила взаимодействие с филиалом «Мособлэнерго», работающим на территории, где расположено производство.

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В результате объект подключили к коммуникациям.

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