Подмосковье 13 марта 2023, 10:55 Бизнес-омбудсмен Подмосковья помог предпринимателям защитить позицию в суде свыше 100 раз за год

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За год бизнес-омбудсмен Подмосковья Владимир Головнев принял участие в 111 судебных заседаниях. Это вдвое больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного.

Головнев рассказал, что с увеличением числа таких дел выросло и количество отказов в его привлечении как третьего лица.

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«Решение о привлечении или отказе остается за судьей, рассматривающим дело. Мы же выступаем с инициативой дополнить действующее законодательство в части обязательного допуска региональных уполномоченных в качестве защитника, третьего лица или иного заинтересованного лица в процесс при наличии соответствующего ходатайства», — отметил он.

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Головнев добавил, что отказ судьи не меняет дальнейшую работу по обращению. Мнения омбудсмена становятся основой защиты предпринимателей и позволяют им более аргументированно отстаивать позицию. Так, подмосковный фермер смог оспорить постановление администрации округа об установке публичного сервитута на его участке.

«В итоге публичный сервитут в отношении данного участка был отменен. Таким образом, было сохранено 10-тысячное поголовье сельскохозяйственных птиц, порядка ста коз, три верблюда, из шерсти которых изготавливаются пряжа и ремесленные изделия», — добавил Владимир Головнев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил министру экономического развития новый путь поддержки бизнеса в регионе. Он высоко оценил опыт Подмосковья в поддержке бизнеса и отметил, что эту практику начнут тиражировать и в других регионах.

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