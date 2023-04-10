Подмосковье 10 апреля 2023, 10:06 Бизнес-омбудсмен Подмосковья помог предприятию получить разрешение на строительство Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Крупное подмосковное предприятие, специализирующееся на ремонте промышленного оборудования, обратилось за помощью к бизнес-омбудсмену Подмосковья Владимиру Головневу. Из-за административных барьеров компания долгое время не могла получить разрешение на строительство.

В начале прошлого года компания взяла в аренду у городского округа два земельных участка на сумму около девяти миллионов рублей. Однако при подготовке проектной документации выяснилось, что участки расположены в границах месторождения кварцевых песков, поэтому строить на них нельзя.

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Инвестор не смог самостоятельно решить вопрос и получить нужные разрешения и обратился к Владимиру Головневу. Генеральный директор компании рассказал, что муниципалитет не предоставил полную и достоверную информацию о земельных участках до того, как они были взяты в аренду.

Изучив документы, бизнес-омбудсмен инициировал рабочее совещание при участии Центра содействия строительству Подмосковья. Была выработана дорожная карта по решению вопроса, и благодаря совместной работе административные барьеры были преодолены.

В настоящее время на земельных участках ведется активное строительство нового производственного комплекса.

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