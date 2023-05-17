Подмосковье 17 мая 2023, 17:13 Бизнес-омбудсмен Подмосковья помог инвестору согласовать проект по строительству склада Уполномоченный по защите прав предпринимателей

Читать 360tv в

Уполномоченный по правам человека в Московской области Владимир Головнев помог инвестору согласовать проект по строительству складского комплекса. Проблема не могла решиться в течение двух лет.

Инвестор из Подмосковья совместно с партнерами из Ирана несколько лет назад разработал проект складского комплекса. В Иране он был успешно возведен, а Московская область столкнулась с рядом трудностей.

Реклама

«Третий год мы подаем документы и не можем получить нужное согласование. Отказ за отказом, их уже более восьми. И каждый раз новые замечания», — указал в своем обращении руководитель организации.

Отмечается, что за это время были выполнены все необходимые исследования, включая геологические и экологические, однако, согласовать проект так и не получилось.

Инвестор обратился к бизнес-омбудсмену Подмосковья. По инициативе Головнева была организована выездная рабочая группа с участием всех заинтересованных лиц. На встрече представителям компании и разработчику дали исчерпывающие разъяснения по устранению ошибок при расчете ущерба в водоохранной зоне. Инвестор устранил замечания и получил согласование.

«В свою очередь, и сами предприниматели должны быть более внимательными и ответственными при выборе исполнителей, разрабатывающих техническую документацию. Безусловно, я и моя команда всегда готовы прийти на помощь, подсказать, направить и при необходимости оказать содействие», — отметил Уполномоченный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».