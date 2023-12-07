Подмосковье 07 декабря 2023, 11:03 Бизнес-омбудсмен Подмосковья помог еще одной компании возобновить производство Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев помог обществу с ограниченной ответственностью решить вопрос с судебными приставами, которые бездействовали в части нарушения сроков и порядка рассмотрения жалобы.

В пользу ООО велось исполнительное производство о взыскании денег с должника, которое было окончено в связи с введением в отношении него процедуры банкротства. Компания не согласилась с решением и обратилась к Головневу.

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По инициативе бизнес-омбудсмена провели проверку и установили нарушение требований статьи 64.1 Федерального закона № 229-ФЗ, в связи с чем, руководителю Главного управления вынесли представление.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Они обсудили новые проекты и развитие экспорта.

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