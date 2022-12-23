Подмосковье 23 декабря 2022, 22:51 Бизнес-омбудсмен Подмосковья подвел итоги работы с наблюдательной комиссией за 2022 год

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Итоги взаимодействия уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнева и Общественной наблюдательной комиссии региона подвели на совместном заседании. Об этом сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена Подмосковья.

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В 2022 году состоялись совместные выезды представителя уполномоченного по защите прав предпринимателей и ОНК, были проинспектированы СИЗО в Серпухове, Ногинске, Кашире, Сергиевом Посаде и Коломне.

Были даны консультации о порядке обжалования избрания и продления меры пресечения в виде содержания под стражей предпринимателей, обвиняемых в совершении преступлений в сфере экономики, а также заключенных проинформировали о возможности направления обращений к бизнес-омбудсмену Подмосковья. Нарушений условий содержания подследственных выявлено не было, отметили в ходе совещания.

«Синергия нашего сотрудничества с Общественной наблюдательной комиссией Московской области приводит к положительным результатам. В 2022 году нам удалось в отношении двух предпринимателей изменить меру пресечения. Вместо заключения под стражей их отпустили под подписку о невыезде», — рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Подмосковья Сергей Леонов рассказал о направлениях и итогах деятельности ОНК в 2022 году.

«Взаимодействие ОНК с уполномоченным по защите прав предпринимателей — жизненно необходимо для гуманизации уголовно-исправительной системы. Что касается эффективности — в Московской области предпринимателей под стражей с экономическим составом преступления крайне мало», — сказал Сергей Леонов.

Председатель ОНК добавил, что в октябре 2022 года был утвержден шестой состав ОНК. В новый состав вошли представители церкви, предприниматели, врачи.

Ранее стало известно, что меры поддержки предпринимателей повлияли на снижение инфляции в Подмосковье. По поручению губернатора Андрея Воробьева в области поддерживают инвестиционную активность и развивают импортозамещение.

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