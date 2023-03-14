Подмосковье 14 марта 2023, 12:16 Бизнес-омбудсмен Подмосковья напомнил о возможности досудебного решения конфликтов предпринимателей

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Бизнес-омбудсмен Подмосковья Владимир Головнев напомнил о возможности досудебного урегулирования споров. Такое решение проблем позволяет найти компромисс и сэкономить время.

«Поскольку судебное разбирательство — это долго, дорого и энергозатратно для бизнеса, в решении конфликтных ситуаций, в том числе с государственными органами, необходимо использовать медиативные процедуры, которые позволяют найти компромиссные решения и избежать чрезмерных финансовых и временных затрат», — отметил он.

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С 2014 года уполномоченный рассмотрел свыше 110 дел, эффективность процедур составила 85%. Те вопросы, которые не входят в компетенцию омбудсмена, направляются в Центр медиации. За год он рассмотрел 523 обращения, 95% из которых удалось решить без судебного разбирательства.

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«Разрешение конфликтных ситуаций путем досудебного урегулирования споров служит развитию предпринимательства и укреплению экономики в целом», — добавил Головнев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил министру экономического развития новый путь поддержки бизнеса в регионе. Он высоко оценил опыт Подмосковья в поддержке бизнеса и отметил, что эту практику начнут тиражировать и в других регионах.

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