Подмосковье 07 июля 2023, 00:30 Бизнес-омбудсмен Подмосковья Головнев рассказал о правах и обязанностях самозанятых Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев провел совещание с главам общественных приемных в режиме видеоконференцсвязи. Специалисты обсудили особенности рассмотрения обращений граждан, которые пользуются налоговым режимом «Налог на профессиональный доход».

Ежегодный рост числа самозанятых как в Подмосковье, так и по всей России требует для них развития комплекса мер поддержки. Согласно законодательству, бизнес-омбудсмен рассматривает жалобы по нарушению прав предпринимателей. Однако на вопрос о защите уполномоченным интересов пользователей режима «Налог на профессиональный доход» на текущий момент кодекс не отвечает.

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По словам Владимира Головнева, прежде всего самозанятые относятся к налоговому законодательству. Граждане, применяющие «Налог на профессиональный доход», могут зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. В этом случае они имеют законное право рассчитывать на помощь уполномоченного.

«В отношении самозанятых, не являющихся индивидуальными предпринимателями, будет применяться условие о наличии экономического спора с публичной организацией. Любое лицо, которое можно квалифицировать как „субъект предпринимательской деятельности“, должно рассматриваться всеми уполномоченными по защите прав предпринимателей как надлежащий заявитель», — подчеркнул бизнес-омбудсмен.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности.

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