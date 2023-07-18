Подмосковье 18 июля 2023, 14:03 Бизнес-омбудсмен Подмосковья Головнев принял больше тысячи обращений от предпринимателей с начала года Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

Читать 360tv в

За шесть месяцев предприниматели Подмосковья 1062 раза обратились за защитой своих прав к бизнес-омбудсмену Владимиру Головневу. Большая часть заявлений оказалась связана с земельно-имущественными отношениями.

«Почти треть жалоб, поступивших ко мне на рассмотрение, касалась нарушений в земельно-имущественной сфере. Это и не предусмотренные законом требования, и неправомерные отказы в выдаче разрешений, согласований или лицензий, и игнорирование предпринимательских запросов, и многое другое», — отметил Головнев.

Реклама

Вторую строку занимают жалобы, связанные с деятельностью правоохранительных органов. Чаще всего предприниматели не соглашались с возбуждением уголовных дел или же отказами в их возбуждении. Были вопросы по законности действий полиции, волокиты и затягивания сроков уголовного разбирательства.

«Отдельно отмечу, что наибольшее количество жалоб на полицию поступило от предпринимателей Одинцовского городского округа, Мытищ, Солнечногорска, Красногорска, Истры и Раменского. Причем необоснованными по результатам рассмотрения были признаны только 29%», — подчеркнул уполномоченный.

Нарушения в сфере государственных закупок и административные барьеры занимают третью и четвертую строчки рейтинга самых частых обращений к бизнес-омбудсмену.

Малый и средний бизнес составляет около 25% ВРП в Подмосковье, и его поддержка — это стратегическая задача. Это еще раз подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».