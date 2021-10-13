Бизнес-омбудсмен и прокурор Подмосковья провели прием предпринимателей

Уполномоченный по защите прав предпринимателей и прокурор Московской области провели совместный прием представителей бизнеса. Встреча прошла в Электростали. В основном вопросы касались земельно-имущественных отношений.

Завод по производству кормовых добавок работает в Егорьевске с 2007 года, является крупнейшим производителем в России. В планах расширяться — построить цех и склады. Загвоздка в том, что земля у предприятия находится в аренде, а выкупить ее не получается.

Источник фото: телеканал «360»

«С 2019 года мы неоднократно обращались в Министерство имущественных отношений о возможности выкупа земельного участка. За это время мы получили 6 отказов», — рассказал представитель ООО «НПЦ Агросистема» Юрий Карташев.

Источник фото: телеканал «360»

Представители завода пришли на совместный прием бизнес-омбудсмена и прокурора области с надеждой сдвинуть вопрос с мертвой точки. В проблеме обещали разобраться.

Источник фото: телеканал «360»

О различных трудностях в ходе приема заявили 8 предпринимателей. Все они ведут свой бизнес в Подмосковье. Обращения касались земельно-имущественных отношений. Кто-то не смог оформить земельный участок в собственность, кому-то перекрыли въезд на территорию, а к кому-то приходят с необоснованными поверками. Вопросов много — и все они разные.

Мы стараемся рассматривать любые блоки вопросов, но наша специфика заключается в том, чтобы брать наиболее животрепещущие, которые представляют не только какой-то один городской округ, что наиболее часто встречается, и потом доносить до прокуратуры на местах, какую практику мы отработали вместе с прокурором Московской области Владимир Головнев уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области

Источник фото: телеканал «360»

Совместные приемы уполномоченным и прокурором Подмосковья стали уже традиционными. Они проводятся раз в квартал, начиная с 2015 года. Защита законных интересов бизнеса — одно из приоритетных направлений работы сейчас.

«Мы научились в диалоге, в работе с нашими коллегами из органов исполнительной власти региона, из муниципальной власти, решать непростые зачастую задачи, которые требуют тщательного разбирательства», — отметил прокурор Московской области Сергей Забатурин.

Некоторые бизнесмены получили необходимые разъяснения по своим вопросам сразу, для других организовали прокурорские проверки. Их ход и результат Сергей Забатурин взял на личный контроль.