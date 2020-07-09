Бизнес-омбудсмен и прокурор Подмосковья помогли предпринимателям региона решить земельные вопросы

Бизнес-омбудсмен Подмосковья Владимир Головнев и прокурор Московской области Сергей Забатурин провели совместный прием региональных бизнесменов. На таких встречах предпринимателям помогают решать правые вопросы.

Совместные встречи с предпринимателями Московской области проводятся уже пять лет. Они проходят раз в три месяца.

Кому-то из бизнесменов помогли прекратить сфабрикованное уголовное дело, кто-то приехал пожаловаться на отсутствие действий со стороны приставов по выигранному делу с партнером — вопросов на самом деле огромное количество, и они очень разные. Но у всех ярко выражена одна важная тенденция.

«Бизнес стал более сознательным. Это говорит о том, что бизнес добивается своих прав не просто путем того, что идет жаловаться куда-то, а действительно идет в суд, принимает решения. Да, это не просто, да, это требует ресурса», — отметил Владимир Головнев, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области.

Но это этап взросления. Этап создания полноценной системы, открытой, понятной, прозрачной. В Подмосковье к этому моменту уполномоченным и прокурором совместно рассмотрено более 120 жалоб предпринимателей, около 90 из которых были полностью удовлетворены. Что говорит только об одном, мы планомерно выстраиваем так необходимый всем институтам — экономическим и административным — честный диалог.