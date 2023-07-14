Подмосковье 14 июля 2023, 14:43 Бизнес-омбудсмен и министр инвестиций Подмосковья провели онлайн-встречу с предпринимателями Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Предприниматели получили консультации по интересующим вопросам на встрече с главой Мининвеста Екатериной Зиновьевой и бизнес-омбудсменом Подмосковья Владимиром Головневым. Мероприятие провели в онлайн-формате.

Вопросы, поступившие от бизнес-сообщества, охватили большой спектр тем. Предпринимателей интересовали меры поддержки и принципы новой программы «Недвижимость за 1 рубль», техническое присоединение к электросетям и содействие в подборе земельного участка, а также многое другое. В режиме онлайн участники получили ответы и консультации.

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«Прямой диалог позволяет оперативно собирать обратную связь от бизнеса и оказывать необходимую ему помощь. Нужно делать все возможное, чтобы климат для предпринимательства в Подмосковье был максимально комфортным, а сервисы — удобными», — отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Владимир Головнев.

Малый и средний бизнес составляет около 25% ВРП в Подмосковье, и его поддержка — это стратегическая задача. Это еще раз подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.

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