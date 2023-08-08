Подмосковье 08 августа 2023, 13:56 Бизнес-омбудсмен Головнев рассказал о господдержке перерабатывающих производств в Подмосковье Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев рассказал о том, что меры господдержки перерабатывающих производств благоприятно скажутся на экологии региона. Правительство России утвердило перечень видов продукции из вторсырья, производители которой получат господдержку.

С 1 марта 2024 года производители товаров из вторсырья смогут получать господдержку. Распоряжение об утверждении перечня такой продукции подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

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«Безусловно, предприятиям, сохраняющим экологию, нужна поддержка, и принятые государством меры должны простимулировать создание новых, перерабатывающих объектов на территории Подмосковья», — рассказал Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

По его словам, в сфере переработки вторичных материалов в Подмосковье задействовано около 160 предприятий. Только за первое полугодие 2023 года в регионе переработали более 28 миллионов кубометров строительных отходов.

В перечень включены различные виды цемента и бетона, строительные смеси, биотопливо, изделия из стекловолокна и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. Наблюдается увеличение выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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