Подмосковье 26 июля 2023, 15:40 Бизнес-омбудсмен Головнев помог предпринимателю из Подмосковья пройти налоговую проверку Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Общественная приемная Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнева приняла обращение от производителя бытовой химии. Генеральный директор компании объяснил, что после плановой налоговой проверки деятельность фирмы приостановили, и это взволновало руководителя.

Директору оказали информационную поддержку. Специалисты разъяснили порядок проведения налоговой проверки и рассказали о полномочиях проверяющих лиц. В результате компания успешно, без нарушений прошла процедуру. Никаких претензий к предпринимателю не предъявлено. Компания продолжила работу и поблагодарила приемную бизнес-омбудсмена за помощь и содействие.

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Малый и средний бизнес составляет около 25% ВРП в Подмосковье, и его поддержка — это стратегическая задача. Это еще раз подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.

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