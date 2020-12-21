«Чтобы быть богатым, не нужно меньше тратить — нужно больше зарабатывать. Наш фокус внимания — на новых проектах, инвестициях, точках роста. <…> Конечно, по многим проектам сроки сместились. <…> И даже в таких условиях из 416 запланированных инвестпроектов уже удалось реализовать 315», — заявил Воробьев.

Глава Московской области отметил, что самыми крупными и значимыми для региона инвестиционными проектами во время пандемии стали производство космических аппаратов для системы связи «Ямал» и системы наблюдения «Смотр» в Щелково, логистический комплекс «Гиперглобус» в Пушкино, новый хирургический комплекс госпиталя «Лапино» в Одинцово, расширение производства «Хенкель Рус» в Богородском округе.

Всего за девять месяцев в Подмосковье инвестирован 581 миллиард рублей. До конца года ожидается еще 150 миллиардов. На фоне растущей безработицы благодаря инвесторам удалось создать 53 тысячи новых рабочих мест. Андрей Воробьев отметил, что в 2021 году для 10 округов Подмосковья запустят специальную программу поддержки бизнеса.

«Бизнес „нащупал“ умные решения, которые позволяют действовать гибко, меньше зависеть от обстоятельств. Уверен, они сохранятся надолго и станут одной из примет постковидной экономики», — добавил губернатор.

По приблизительным подсчетам пандемия обошлась Московской области в сумму более 120 миллиардов рублей.