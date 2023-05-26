Подмосковье 26 мая 2023, 16:20 Бизнес-марафон для начинающих предпринимателей начнется в Подмосковье 5 июня

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Бизнес-марафон для начинающих предпринимателей стартует в Подмосковье 5 июня. Обучение разделят на два модуля, направленных на поиск клиентов из интернета и маркетинговый рост. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Обучение пройдет в гибридном формате. Предпринимателям расскажут, как увеличить выручку и количество сделок с клиентами, а также поделятся опытом выхода на новый уровень дохода. Участникам помогут проанализировать бизнес-стратегию и найти точки роста.

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Модуль «Маркетинговый рост» начнется 5 июня, а модуль «Клиенты из соцсетей и интернета» — 12 июня. Зарегистрироваться и узнать подробную информацию можно на сайте проекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности поддержки предпринимателей в регионе. По его словам, представители бизнеса положительно оценили работу инвестиционного блока правительства региона.

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