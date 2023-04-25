Подмосковье 25 апреля 2023, 10:03 Бизнес-квест для молодежи прошел в Котельниках

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Квест по технологическому предпринимательству прошел в Котельниках. Сотрудники центра молодежного инновационного творчества «Призма» провели бизнес-игру совместно с администрацией округа.

Около 100 учащихся старших классов и студентов приняли участие в квесте, выполнив 10 заданий в приложении «Технолидеры будущего». Участники с помощью дополненной реальности отвечали на вопросы о технологическом предпринимательстве, угадывали изобретения и имена изобретателей, узнавали новые термины и факты, связанные с технологиями.

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«Как говорит губернатор Подмосковья Андрей Юрьевич Воробьев, мы все должны уметь работать на высоких скоростях. Как раз здесь мы учим наших ребят новым инновационным технологиям, где в одном месте они могут познать и бизнес, и новые технологические процессы», — рассказал глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

Гостем мероприятия стал директор компании ООО «Тьюбот» Станислав Розанов. Он продемонстрировал собственную разработку компании — робота, который изнутри может оценить состояние трубопроводов для предотвращения аварий.

После квеста школьники смогут поучаствовать в акселераторе «Технолидеры будущего» — это образовательная программа, в которой можно запустить бизнес-проект на основе собственных разработок. А для студентов мероприятие стало возможностью пройти практику с дальнейшим трудойстройством в компании «Тьюбот».

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