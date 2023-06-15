Подмосковье 15 июня 2023, 10:39 Бизнес-клуб для предпринимателей открыли в Подмосковье Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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В Подмосковье запустили новый проект для владельцев бизнеса — «Клуб промышленников и предпринимателей „Иволга“». Инициаторами создания организации выступили женщины-предприниматели, их поддержало Московское областное региональное отделение «Союза женщин России».

На собрании бизнес-клуба присутствовала заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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«Хоть у людей и сложилось определенное представление о лице бизнеса — многие считают, что гендер устанавливает свои правила в этой игре — открытие клуба доказывает обратное. Среди его основателей и идейных вдохновителей — авторитетные в вопросах ведения бизнеса женщины», — прокомментировала Зиновьева.

Она подчеркнула, что клуб открыт для всех желающих, независимо от пола и стажа. На встречах участники смогут обсуждать актуальные проблемы бизнеса, а также делиться опытом и знаниями.

Членами клуба могут стать физические и юридические лица, а также ИП. Главная цель «Иволги» — поддержка бизнес-сообщества. Работа будет охватывать несколько направлений, включая промышленность, инвестиции и финансы, туризм, благотворительность и другие. Клуб также намерен разработать законодательные инициативы, проводить форумы и сотрудничать с банками.

В попечительский совет клуба промышленников и предпринимателей вошли Екатерина Богдасарова и Екатерина Зиновьева. Президентом клуба стала руководитель Холдинга «Строительный Альянс» Альфия Петрухина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. На данном этапе он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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