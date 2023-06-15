15 июня 2023, 10:39
Бизнес-клуб для предпринимателей открыли в Подмосковье
В Подмосковье запустили новый проект для владельцев бизнеса — «Клуб промышленников и предпринимателей „Иволга“». Инициаторами создания организации выступили женщины-предприниматели, их поддержало Московское областное региональное отделение «Союза женщин России».
На собрании бизнес-клуба присутствовала заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.
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«Хоть у людей и сложилось определенное представление о лице бизнеса — многие считают, что гендер устанавливает свои правила в этой игре — открытие клуба доказывает обратное. Среди его основателей и идейных вдохновителей — авторитетные в вопросах ведения бизнеса женщины», — прокомментировала Зиновьева.
Она подчеркнула, что клуб открыт для всех желающих, независимо от пола и стажа. На встречах участники смогут обсуждать актуальные проблемы бизнеса, а также делиться опытом и знаниями.
Членами клуба могут стать физические и юридические лица, а также ИП. Главная цель «Иволги» — поддержка бизнес-сообщества. Работа будет охватывать несколько направлений, включая промышленность, инвестиции и финансы, туризм, благотворительность и другие. Клуб также намерен разработать законодательные инициативы, проводить форумы и сотрудничать с банками.
В попечительский совет клуба промышленников и предпринимателей вошли Екатерина Богдасарова и Екатерина Зиновьева. Президентом клуба стала руководитель Холдинга «Строительный Альянс» Альфия Петрухина.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. На данном этапе он занимает почти 25% валового регионального продукта.
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